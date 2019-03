Moeder en twee jonge kinderen ontsnappen aan drama na brandstichting: "Dit had veel erger kunnen aflopen” HAA

20 maart 2019

11u38

Bron: Belga 0 Brussel Onbekenden hebben afgelopen nacht brand gesticht aan een flatgebouw in de Filips de Goedestraat in Brussel. Dat meldt de Brusselse brandweer. Bij de brand vielen geen gewonden, maar dat mag een wonder heten, aldus de brandweer. Ook de Europese school in Laken werd gisteren en vandaag opgeschrikt door een brandstichting.

Het vuur in de Filips de Goedestraat werd vanochtend rond 5.30 uur opgemerkt. Onbekenden hadden vuilnis dat voor het flatgebouw op straat stond, in brand gestoken.

De Brusselse politie was snel ter plaatse en kon de bewoners van de benedenverdieping, een moeder met haar twee kinderen van 2 en 6 jaar, in veiligheid brengen terwijl de brandweer ter plaatse snelde.

Het vuur was snel gedoofd, maar de vlammen hadden wel het houtwerk van de ramen beschadigd. Eén ruit was door de hitte ook gesneuveld. "Dit had veel erger kunnen aflopen', klinkt het bij de brandweer.

Europese school

Brusselse spuitgasten moesten vanochtend ook uitrukken voor een brandstichting in de Europese school in Laken. Gisterenmiddag werd diezelfde school in de Sint-Annadreef al opgeschrikt door een aangestoken brand in een vuilnisbak in de toiletten op de eerste verdieping.

Het schoolgebouw van drie verdiepingen werd geëvacueerd terwijl de brandweer ter plaatse kwam. Die kon de vlammen snel doven, maar nadien moest het hele gebouw wel geventileerd worden, wat enige tijd in beslag nam.

Een medewerker van de school die geprobeerd had de vlammen te doven, raakte bevangen door de rook en werd naar het ziekenhuis gebracht.