Moeder die kinderen naar school brengt in buik gestoken: slachtoffer kritiek SRB KV

02 april 2019

15u30

Bron: eigen berichtgeving, Belga 1 Brussel De politie zoekt een onbekende man die vanmorgen een 32-jarige gesluierde vrouw in de buik stak terwijl ze haar drie kinderen naar school bracht.

De aanval gebeurde om 7.20 uur op de Ninoofsesteenweg in Anderlecht. Het slachtoffer verkeerde vanmorgen in kritieke toestand en ligt momenteel nog op de operatietafel.Ze kon nog niet verhoord worden. De dader is na de aanval gevlucht en is nog spoorloos.

Het parket heeft een onderzoek geopend voor poging doodslag. “We doen een buurtonderzoek en bekijken camerabeelden om de dader te identificeren", zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. “We weten nog niet wie hij is of wat zijn motief was.”

De drie kinderen van de vrouw, die tussen acht en elf jaar oud zijn, worden opgevangen door de hulpdiensten.