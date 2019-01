Mobiele speelbox geeft jonge kinderen vrij spel Jasmijn Van Raemdonck

03 januari 2019

13u06 0 Brussel De kindjes van de buitenschoolse opvang De Puzzel in Laken mochten donderdag voor het eerst de nieuwe speelbox Hop-Up uittesten. De mobiele box werd ontwikkeld door speelarchitecte Eva Maréchal en zal op 25 locaties in Brussel te bewonderen zijn.

Het nieuwe speelconcept wil de fantasie van de kinderen de vrije loop laten gaan. De speelbox bestaat uit allerlei lichte materialen waarmee kinderen tussen 2,5 en 12 jaar zelf aan de slag kunnen. “Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld teletijdsmachines of kampen bouwen maar ook snoezelhoekjes. Zo kunnen de kinderen hun eigen plekje inrichten”, legt architecte Eva uit. Kinderen zijn volgens haar van nature erg onderzoekend maar krijgen in de naschoolse opvang doorgaans te weinig ruimte om iets te doen met hun creativiteit. “Kinderen krijgen ruimtes aangeboden die heel veilig maar ook heel saai zijn”, vindt zij.

Deelruimtes

Een gebrek aan uitdagende speelruimte voor Vlaamse kinderen is volgens Eva een heel aanwezig probleem. “400.000 Vlaamse kinderen moeten meerdere uren per dag doorbrengen in de naschoolse opvang waar vaak maar één begeleider is en waar niet geïnvesteerd is in uitdagende speelruimte voor de kinderen”. Bovendien wordt ook het delen van ruimtes in Brussel steeds belangrijker. “Het ene moment is de zaal een speelruimte voor kinderen, daarna moet de zaal snel kunnen worden vrijgemaakt voor de muziekschool”, aldus Eva. De lichte materialen zijn snel af te breken, op te bergen en te verplaatsen waardoor de ruimte snel weer kan worden vrijgemaakt voor een volgende activiteit.

Platteland versus stad

Om dit nieuwe speelconcept in Brussel te lanceren, maakte de VGC 10.000 euro vrij. De mobiele speelbox zal zich verplaatsen over 25 locaties in Brussel. “Als je op het platteland opgroeit, heb je veel ruimte om kampen te bouwen en je uit te leven. In de stad is dat moeilijker omdat er niet zo veel speelomgeving is”, vertelt VGC-collegelid Bianca Debaets (CD&V). “Met deze speelbox kunnen ook de kinderen in de stad hun creativiteit vorm geven”.