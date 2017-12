Mobiele hutjes bezorgen daklozen thuis STUDENTEN EN VZW 'T EILANDJE ONTWIKKELEN PROJECT VOOR LEEGSTAANDE WONINGEN FREYA DE COSTER

02u42 0 Baert Marc De studenten maakten wooneenheden uit geperst hout die in leegstaande gebouwen geplaatst kunnen worden. Brussel Hebben vzw 't Eilandje en enkele architectuurstudenten de oplossing gevonden voor daklozen én de leegstand in Brussel? Met hun project Home for Less knutselen ze tijdelijke woningen in elkaar die eenvoudig te monteren zijn. "Dankzij de mobiele huisjes kunnen straatbewoners enkele jaren een thuis vinden in leegstaande panden", aldus Ariane Diericks, directrice van de daklozenorganisatie.

Leegstand en daklozen. Het zijn twee prangende problemen waarmee de hoofdstad kampt. Daklozenorganisatie 't Eilandje en studenten architectuur van de Brusselse universiteit proberen met hun innoverend project Home for Less een antwoord te bieden aan beide. "Brussel telt minstens 4.000 daklozen, waarvan zeker 800 elke nacht op straat slapen. Bij de toekenning van sociale woningen vallen zij uit de boot, omdat ze de huur niet kunnen betalen", zegt Ariana Dierickx, directrice van vzw 't Eilandje. "Tegelijk staan er meer dan 1.500 panden te verkommeren die perfect kunnen dienen als tijdelijk onderkomen."





Home for Less wil de gebouwen gebruiken om alle straatbewoners een dak boven hun hoofd te bieden. Met de hulp van 40 architectuurstudenten van de Brusselse Universiteit en het architectencollectief Baya bouwden ze kleine logementen, waarin ze de daklozen willen huisvesten. "De studenten ontwierpen compacte woningen, volledig opgebouwd uit samengedrukt hout, met alle nodige faciliteiten om te slapen, zich te wassen en te eten. De studio's kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden in de leegstaande panden", legt architectuurprofessor en medeorganisator Denis Delpire uit. "Het zijn tijdelijke woningen, waar daklozen zo'n drie jaar in kunnen verblijven. Zodra de eigenaar nieuwe plannen heeft voor het pand, kunnen de tijdelijke studio's afgebroken en elders opnieuw opgebouwd worden. Zo kunnen de daklozen, samen met hun mobiele woning, gemakkelijk mee verhuizen naar een ander gebouw."





Woonexperiment

Ook de eigenaars halen daar hun voordeel uit. "Als er geleefd wordt in de panden, riskeren de eigenaars geen boete omdat ze de boel laten verkommeren." De afgelopen maanden construeerden de studenten vier prototypes in lokalen van het Leger des Heils en zullen ze de woningen zelf uittesten. "Gedurende een week in februari logeren ze in hun eigen constructies. Zo ervaren ze of de logementen voldoende leefbaar zijn en welke gebreken nog bijgestuurd moeten worden", zegt Delpire.





Na het experiment wordt uit de vier prototypes één model gekozen en worden er beschikbare panden gezocht. "In onze ateliers timmeren de studenten vervolgens een hele serie woonhutten in elkaar. Momenteel zoeken we nog partners die ons willen steunen, want het prijskaartje van dit project is niet min. Elke hut is goed voor 5.000 euro, maar we bekijken nog hoe we de prijs kunnen drukken, want we willen in totaal 800 woonstudio's bouwen om alle straatbewoners een thuis te bieden en zo het daklozenprobleem de wereld uit te helpen", aldus Dierickx.