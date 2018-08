Mobiele 'baboes' brengt speelruimtes naar kinderen toe 09 augustus 2018

02u28 0 Brussel Het is een gekend tafereel bij jonge ouders. Je wil gezellig in het park genieten met vrienden, maar je kleine uk verveelt zich te pletter. Het Huis van het Kind stelt daarom mobiele baboes, ontmoetings- en speelruimtes voor ouders en kinderen voor.

In Brussel zijn er vier vaste baboesruimtes, in Schaarbeek, Laken, Nieuwland en het IJzekruisstraat. Ouders en kinderen tussen 0 en 4 jaar oud kunnen er tot rust komen of net op ontdekking gaan in de speeloase. "Toch zijn voor heel wat ouders deze vier locaties niet bij de deur", zegt coördinatrice van Huis van het Kind Ingrid Decleender. "Om ook bij stadsevenementen en in de parken een kindvriendelijke plek te voorzien, besloten we een mobiel concept te creëren."





Speelhoekje

Aan bar Eliza prijkt de komende drie woensdag de eerste baboes. Enkele tenten staan op, met tapijten, speelgoed, een klein keukentje en een wigwam, maar evengoed een ververstafel en een hoekje waar moeders borstvoeding kunnen geven. "Een topidee", zegt papa Thijs De Wagter, die met zijn twee kinderen de eerste mobiele baboes uitprobeert. "Mijn vrouw kent het concept, maar we wonen te ver om een bezoek te brengen. Vanmiddag had ik met mijn vrouw afgesproken in Bar Eliza om te lunchen, maar op het terras vervelen Leon en Colin zich al snel (lacht). Handig dat we dan in de tent even samen kunnen spelen." De mobiele baboes houdt nog drie woensdagen halt, daarna verhuist het door naar Boem Patat Josaphat in het park van Schaarbeek. (DCFS)