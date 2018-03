MIVB werft 650 nieuwe medewerkers aan 06 maart 2018

De MIVB schrijft dit jaar 650 vacatures uit. Niet alleen voor vervangcontracten, maar ook voor nieuwe functies zoekt de openbare vervoersmaatschappij nieuw personeel.





De MIVB investeert de komende jaren in talloze projecten, en werft daarom nieuwe medewerkers aan. De maatschappij zoekt ongeveer 350 bestuurders, maar ook elektriciens en elektromechanici, veiligheidspersoneel, technisch personeel en managers.Bijna de helft van de vacatures is voorzien om vertrekkers via natuurlijk verloop te vervangen. De andere helft zijn bijkomende functies. Volgens de MIVB werpen ook hun inspanningen om meer vrouwen aan te werven, hun vruchten af. Van de nieuw aangeworven medewerkers in 2017 waren er 17,4 procent vrouwen. Sinds 2015 is het aantal vrouwen bij de maatschappij met 21 procent toegenomen. (DCFS)