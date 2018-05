MIVB verwacht woensdag zware hinder 15 mei 2018

Het MIVB-net is morgen wellicht sterk verstoord door de nationale betoging tegen de pensioenplanning. Dat voorspelt de openbare vervoersmaatschappij. De MIVB kan de impact en hinder moeilijk voorspellen, maar raadt de reizigers aan om een alternatief te zoeken. De betoging die de vakbonden organiseren in de hoofdstad kan gevolgen hebben voor de MIVB-trams en -bussen op het traject. Om de reizigers zo goed mogelijk te informeren opent de MIVB haar Contact Center (070/23.20.00) al vanaf 6 uur. De website mivb.brussels, de mobiele site en de MIVB-app informeren de reizigers in reële tijd, net als de Facebook-pagina (facebook.com/mijnmivb) en de Twitter-account (@stibmivb).





(DCFS)