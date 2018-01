MIVB verdoezelt graffiti met zelfklevende fotostickers 02u44 0

De MIVB maakt gebruik van zelfklevende fotostickers om hardnekkige graffiti in de metrostations te verdoezelen. "Het materiaal dat sommige graffitispuiters gebruiken beschadigt de steen permanent. Ze maken zelfs gebruik van zuur in hun verfstof. Het enige wat we dan kunnen doen is een foto van de muursteen erover plakken", klinkt het bij de MIVB. "Er zijn foto's gemaakt van de muurstenen in de stations en daar hebben we dan zelfklevende kopieën van laten maken in vinyl." (VDBS)