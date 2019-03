MIVB ondervindt zware hinder van stormweer: stuk dak van metrostation vliegt weg RDK

10 maart 2019

15u20 0

Het Brusselse metrostation Beekkant is momenteel afgesloten omdat een deel van het dak naar beneden dreigt te vallen. Daardoor stoppen er geen metro’s in het station. Ook de bussen doen de halte niet aan. Voorts zijn er op twee plaatsen in Brussel bomen op de bovenleiding van de tram gevallen. Daardoor rijden verschillende lijnen niet. Elders versperren bomen de sporen van de trams en de metro’s. Bussen moeten in het centrum van de hoofdstad dan weer op verschillende plaatsen omrijden omdat straten afgesloten zijn door omgevallen bomen of andere incidenten door de storm.