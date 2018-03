MIVB houdt grootschalige ticketcontrole 20 maart 2018

Openbaar vervoersmaatschappij MIVB heeft gisteren in heel het Gewest een grootschalige controleactie gehouden in samenwerking met de lokale en federale politie om zwartrijders te betrappen.

"Dit is een FIPA-actie, een Full Integrated Police Action", zegt woordvoerster Ann Van hamme. "Er moeten controles worden uitgevoerd op de vervoersbewijzen. Als een persoon geen identiteitskaart kan voorleggen, dan moeten wij de politie erbij betrekken. Tijdens deze actie is de politie al aanwezig, dus dat maakt ons werk veel makkelijker. Dit doen we een viertal keer per jaar." De actie werd door het platform voor vluchtelingen beschouwd als een camouflage-actie om migranten op stations te betrappen. "Het enige wat de MIVB interesseert is de controle van de vervoersbewijzen. Wij zijn niet uit op het vatten van vluchtelingen", aldus Van hamme.





