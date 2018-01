MIVB gemoderniseert metrostellen 19 januari 2018

02u30 0 Brussel De MIVB rijdt in 2019 rond met spiksplinternieuwe metrostellen. De modernere, comfortabeler en meer verlichte stellen worden voorzien van de meest recente veiligheidsuitrustingen en zijn volledig automatisch bestuurd kunnen worden.

De metrostellen krijgen een zilver kleurtje, gekozen door de reizigers zelf, en is met zes wagons 94 meter lang. Binnenin zullen reizigers meer ruimte genieten en vergemakkelijken de bredere deuren en de volledig lage vloer het in- en uitstappen. Het design van de voertuigen is van de hand van Axel Enthoven.





De MIVB kocht de 43 nieuwe metrostellen, de zogenaamde M7, aan omdat het openbaar vervoer de komende jaren sterk gaat veranderen. Zo komt er een nieuwe lijn 3 die Schaarbeek en Vorst met elkaar verbindt en komt er een toename van de frequenties van de huidige lijnen.





Dankzij de nieuwe metrostellen kan de MIVB de frequenties versterken op lijnen 1 en 5, met een metro om de 2 minuten tijdens de spits.





De 43 bestelde M7-metrostellen verschijnen met mondjesmaat op het net vanaf eind 2019. (DCFS)