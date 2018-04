MIVB-controleurs aangevallen door jongeren 24 april 2018

Drie controleurs van de MIVB zijn zondagavond om 20.30 uur in de Anderlechtse wijk Peterbos aangevallen door jongeren bij een controle van vervoerbewijzen.





"Een groepje van drie personen werd gevraagd om hun identiteitskaart te tonen", aldus de lokale politie. "Eén persoon van het groepje weigerde en viel de controleurs aan. Ondertussen had nog een tiental jongeren zich verzameld rond de controleurs."





De controleurs hebben enkele rake klappen gekregen. "Een van de controleurs werd geraakt op de slaap en een andere kreeg een slag onder het oog met de tablet en moest gehecht worden", zegt Guy Sablon, woordvoerder van de MIVB. "De slachtoffers zullen nog enkele dagen thuis blijven. Ze worden psychologisch begeleid, want ze verkeren in shock. We gaan sowieso een klacht indienen. We hopen dan ook dat de daders gevat en veroordeeld worden. De feiten van zondagavond waren wel erg uitzonderlijk."





Na de feiten vluchtten de jongeren weg. "Er zijn voorlopig nog geen arrestaties uitgevoerd, maar het onderzoek loopt", aldus de politie.





Het veiligheidspersoneel legde gisteren het werk neer. "Na het overleg zijn we tot enkele maatregelen gekomen. De belangrijkste is dat we aan de minister Jan Jambon willen vragen of dat ons veiligheidspersoneel pepperspray mag dragen. Verder gaan we ook een viertal extra personen aanwerven en wordt de cursus zelfverdedigingstechnieken vervroegd", aldus Sablon. (VDBS)