MIVB-chauffeur op vrije voeten na nachtje in cel Onderzoek naar ongewenste intimiteiten loopt WHW

15 januari 2019

15u36 0 Brussel De MIVB-chauffeur die werd opgepakt nadat hij een vrouwelijke passagier zou hebben aangerand, is vrijgelaten na verhoor. Het onderzoek loopt intussen verder.

Een chauffeur van de Brusselse openbare vervoersmaatschappij MIVB werd zondag opgepakt. Het incident zou zich ‘s namiddags afgespeeld hebben in het metrostation Montgomery. De buschauffeur in kwestie had net pauze toen een dame hem vroeg waar ze naar het toilet kon. De chauffeur liet de vrouw binnen in het personeelstoilet van de MIVB in metrostation Montgomery. In de ruimte van de toiletten zou de man gevraagd hebben wat de vrouw onder haar kleren droeg. Uiteindelijk zou hij ook haar borsten betast hebben, getuigde de vrouw.

De man ontkent dat hij over de schreef ging. “Ik heb haar proberen versieren, maar heb haar niet aangeraakt”, vertelde hij de politie. De vrouw diende klacht in tegen de buschauffeur, die werd opgepakt en bracht een nacht in de cel door. Hij werd ter beschikking gesteld van het parket, maar mocht na verhoor beschikken. Het parket voert een vooronderzoek.