MIVB-bussen botsen: twee gewonden 23 januari 2018

Twee bussen van de MIVB zijn gisteren tegen elkaar gereden op de kleine ring tussen de haltes Naamsepoort en Troon. Twee passagiers raakten lichtgewond. "Het gaat om twee bussen van lijn 71. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren", zegt Guy Sablonvan de MIVB. "Twee passagiers raakten gewond, maar moesten niet naar het ziekenhuis. De bestuurders raakten niet gewond, al verkeerden ze wel in shock. De materiële schade is groot.. Enkele ruiten van een van de bussen liggen helemaal aan diggelen." Twee weken geleden raakten nog drie MIVB-bussen betrokken bij een ongeval aan het Luxemburgplein. Daarbij raakten zes personen gewond. (VDBS)