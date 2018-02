MIVB-bus rijdt in op voetgangers ÉÉN GEWONDE IN LEVENSGEVAAR CHAUFFEUR WERD WELLICHT ONWEL SILKE VANDENBROECK

03 februari 2018

03u19 0 Brussel Zeven gewonden, van wie er één in levensgevaar verkeert. Dat is de zware balans nadat een MIVB-bus gisteren inreed op een groep voetgangers. Ooggetuigen dachten eerst nog aan een aanslag, maar wellicht is de chauffeur onwel geworden. Het is intussen al het derde ernstige ongeval met een MIVB-bus in een maand tijd.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond omstreeks 17 uur in de Koloniënstraat. Daar reed een bus van de Brusselse openbare vervoersmaatschappij in op een groepje mensen die op het voetpad liepen. "Het was vreselijk om te zien", zucht een Franse ooggetuige. "Ik ben hier zelf op studiereis met enkele vrienden, maar daar is nu zeer abrupt een einde aan gekomen. Twee van mijn vrienden liggen in het ziekenhuis, maar zij stellen het gelukkig goed."





"We waren net uit een andere bus gestapt", gaat de ooggetuige verder. "Die reed ons nog gewoon voorbij. Maar vervolgens liep het helemaal mis met die tweede bus. Ik zag hoe de chauffeur eerst een geparkeerde wagen raakte en vervolgens voor mijn neus inreed op mijn vrienden en enkele andere voetgangers. Ik heb me meteen tegen de muur gegooid om mezelf in veiligheid te brengen. Uiteraard ben ik op de hoogte van wat er in Brussel gebeurd is, dus je denkt onmiddellijk aan een aanslag. Intussen heb ik vernomen dat de buschauffeur wellicht onwel geworden is. Dat is op zich wel een geruststelling."





"Verschillende elementen wijzen er inderdaad op dat de chauffeur onwel geworden is", bevestigt Ilse Van de Keere, woordvoerster van de Brusselse politie. "Zeven personen zijn gewond geraakt, waarvan één er erg aan toe is. Ze werden allemaal overgebracht naar het ziekenhuis, net als de chauffeur, die in shock verkeerde." Door het ongeval moest het verkeer in de richting van het Centraal Station een tijdlang omgeleid worden. Ook het busverkeer van de MIVB ondervond hinder tussen de haltes Centraal Station en Park.





Derde ongeval

Voor de MIVB is het intussen al het derde ongeval in een maand tijd. In de eerste week van het nieuwe jaar raakten nog drie bestuurders en twee reizigers gewond toen een leerling-chauffeur ter hoogte van het Luxemburgplein niet tijdig kon remmen en uiteindelijk drie bussen met elkaar in botsing kwamen. Vorige week reden nog twee bussen tegen elkaar op de kleine ring, tussen haltes Naamsepoort en Troon. Ook bij dat ongeval raakten twee passagiers lichtgewond, al moesten zij niet overgebracht worden naar het ziekenhuis. De materiële schade was wel groot.





Al die ongevallen zijn reizigers natuurlijk ook niet ontgaan. In de Koloniënstraat lieten enkele omstaanders duidelijk verstaan niet te spreken te zijn over het rijgedrag van sommige MIVB-chauffeurs. "Ik wil ze niet allemaal over dezelfde kam scheren, maar sommigen zijn echt gek. Ik voel me nooit veilig wanneer ik in een bus zit. Een ongeluk is zo gebeurd..."