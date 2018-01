MIVB breekt record met 400 miljoen passagiers 20 januari 2018

De MIVB tekende een recordjaar in 2017. Volgens de eerste ramingen stegen de rittenaantallen op het Brusselse net het afgelopen jaar met meer dan 8%. De MIVB realiseerde in 2017 31,5 miljoen ritten meer dan in 2016, goed voor in totaal 401 miljoen ritten. Het gaat om de sterkste stijging in meer dan tien jaar. Het MIVB-net kende nooit eerder zo'n hoge rittenaantallen. Volgens de eerste schattingen verzorgden de bussen, trams en metro's in 2017 liefst 401 miljoen ritten. Op tien jaar tijd namen de rittenaantallen trouwens toe met ruim 44%, van 277,3 miljoen ritten in 2007 tot 401 miljoen ritten in 2017. Het rittenaantal op het openbaar vervoer stegen de voorbije jaren elk jaar opnieuw. Enige uitzondering was 2016, dat getekend werd door de nasleep van de lockdown en de gevolgen van de aanslagen op 22 maart. Elke dag gebruiken zo'n 1,1 miljoen mensen het Brusselse openbaarvervoersnet.





(DCFS)