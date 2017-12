MIVB bestelt 25 elektrische bussen 02u51 1 Repro Freya De Coster Zo zien de moderne bussen van de MIVB eruit.

Met de lage-emissiezone die vanaf januari in werking treedt, geeft ook de MIVB het goede voorbeeld. De Brusselse vervoersmaatschappij heeft 25 volledig elektrische bussen besteld. Het Poolse bedrijf Solaris bouwt de bussen en zal het oplaadsysteem installeren. De voertuigen zullen een lage vloer en 100 procent elektrische aandrijving hebben. Zij worden getest op het nieuwe, toekomstige traject van lijn 64, dat halte Bordet verbindt met de Naamsepoort. Elk eindpunt krijgt twee snelle laadpunten en er komen 25 nachtelijke laadpunten in de stelplaats. Zodra alles vlot verloopt, verschijnen de bussen officieel in het straatbeeld vanaf 2019. Het bedrijf Solaris gaat de bussen bouwen voor een totale aankoopprijs van 21 miljoen euro. (DCFS)