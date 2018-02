MIVB bestelt 175 nieuwe trams 08 februari 2018

De MIVB gaat haar oudste tramtoestellen vervangen door 175 nieuwe exemplaren. Ze bestelde al een eerste lading van zestig stuks, goed voor een prijs van 169 miljoen euro. Zo komen 4.600 extra plaatsen bij op de Brusselse trams. "In het jaar 2017 registreerde de MIVB 401 miljoen ritten op het net, een recordaantal. Het is nodig onze tramvloot uit te breiden", zegt Brieuc de Meeûs van de MIVB. De nieuwe trams krijgen brede deuren en een verlaagde vloer op dezelfde hoogte als de standaardperrons. Dat werd gedaan om de toegang voor personen met beperkte mobiliteit te vergemakkelijken. Daarnaast zijn de nieuwe toestellen voorzien van verlichting onderaan de deuren, luchtkoeling en grote informatieschermen. De eerste voertuigen worden in de lente van 2020 geleverd en na een proefperiode in dienst gesteld. (DCFS)