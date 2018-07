Mist-zwembad brengt verkoeling aan Bozar 04 juli 2018

02u45 0 Brussel De organisatie Pool is Cool voorziet tijdens deze hete dagen een originele en vooral verfrissende oase in de hoofdstad. Naast het gebouw van kunstencentrum de Bozar installeerde de organisatie een strandbar met mist-zwembad.

In plaats van de kuip met water te vullen, vult Pool is Cool het plonsbadje met vochtige waterdruppels. "Vorig jaar bouwden we een heus zwembad", zegt Pool is Cool op haar Facebookpagina. "Maar de kuip voldeed niet aan de vereisten voor een volwaardig zwembad. Om problemen met de autoriteiten te voorkomen, bedachten we deze 'No Pool', een voetbad met verfrissende mist. Brusselaars kunnen in en rond het lage zwembad verkoeling opzoeken."





Het aangelegde strand oogt extra gezellig met aangeplante bomen en ligstoelen, waar Brusselaars overdag of na hun werk even kunnen uitblazen. Bozar organiseert er de hele zomer culturele activiteiten, tijdens het Bozar Open Air-festival. Er komt onder meer een pop-up bioscoop van Cinema Galleries, hiphopcollectief Frontal gaat in samenwerking met de Brusselse jeugdhuizen de ontmoeting aan via muziek, de Sprekende Ezels zorgen voor een poëzieavond en de dansgroep Detours Cyphers zorgt voor dansperformances. Rond het thema 'Resist' vinden er ook verschillende workshops plaats. De strandbar zorgt nog tot 28 september voor afkoeling. (DCFS)