Ministers testen nieuwe ingangen Justitiepaleis WHW

06 november 2018

13u41 0 Brussel Minister van Justitie Koen Geens en zijn collega van Binnenlandse Zaken Jan Jambon hebben dinsdag de nieuwe ingangen van het Brusselse Justitiepaleis uitgetest. “Een sprong vooruit voor een gebouw dat in het verleden stiefmoederlijk behandeld werd”, aldus Jambon.

Sinds enkele weken zijn de ingangen voor bezoekers, personeel, magistraten, advocaten en leveranciers gescheiden. Dat zou de veiligheid en toegankelijkheid van het gerechtsgebouw moeten verhogen. De vroegere hoofdingang met de grote bronzen deur in het peristilium wordt niet meer gebruikt. De ingang voor de bezoekers bevindt zich nu in de rechterportiek van het peristilium en is voorzien van een scanstraat, vergelijkbaar met de scanstraten die in de luchthavens worden gebruikt. Alle bezoekers worden via deze ingang gecontroleerd.

Toegangsbadges

Advocaten betreden het gebouw met een persoonlijke badge via een draaideur in de rechterportiek. Die draaideur vormt ook de publieksuitgang. Personeelsleden en magistraten gebruiken de linkerportiek. Daar gebeurt de controle via draaideuren die bediend worden met gepersonaliseerde toegangsbadges. In de Wolstraat is er een aparte toegang voor personeelsleden, leveranciers, personen met een beperkte mobiliteit en de hulpdiensten.

Sprong

“De federale overheid investeerde zo’n 1,7 miljoen euro in dit project”, zegt minister van Binnenlandse zaken Jambon. “Daar blijft het niet bij. De restauratiestudie van de gevel aan het Poelaerplein is begonnen, er worden vier hoogbeveiligde zittingszalen gecreëerd en de vernieuwde kantoren van de griffie van het Hof van Cassatie worden momenteel afgewerkt.”

“Met de regering hebben we beslist om alle gerechtelijke bevoegdheden in het Justitiepaleis te houden”, zegt minister van Justitie Geens. “Deze investering bevestigt dat engagement.”