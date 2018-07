Minister opent onderzoek naar cannabiswinkel 23 juli 2018

02u34 0

Afgelopen maandag opende 'Street Shop', de eerste cannabiswinkel in ons land, zijn deuren in de Elsense Lesbroussartstraat. Het sein voor het Agentschap voor Medicijnen om een onderzoek in te stellen. "De verkoop en productie van cannabis en van afgeleide producten is verboden bij wet en inbreuken zijn strafbaar", klinkt het op het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Al benadrukken ze daar ook dat er al bepaalde medicijnen met actieve cannabisdeeltjes mogen voorgeschreven worden in ons land. De uitbater van 'Street Shop' is er niettemin gerust in. "Het Europese wettelijke kader is heel duidelijk: de verkoop van producten die niet meer dan 0,2 procent THC bevatten is perfect toegelaten", zegt hij. "Geen enkele van onze producten zit boven die grens." (WHW)