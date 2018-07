Mini-bloementapijt fleurt mini-Europa op 05 juli 2018

02u37 0 Brussel Wie niet kan wachten om het Bloementapijt, dat tweejaarlijks de Grote Markt bedekt, te bezichtigen, kan al een miniatuurversie bezoeken in Mini-Europa.

Een exacte replica van amper 20 centimeter groot siert de kleine versie van het Brusselse plein. Het echte Bloementapijt, goed voor maar liefst 1800 vierkante meter aan begonia's, dahlia's, boomschors en gras, staat volledig in het teken van Guanajuato, een Mexicaanse regio met een bijzonder rijke cultuur en bloementraditie. "Nieuwsgierigen kunnen vanaf vandaag al terecht in het miniatuurpark. Graag wil ik de stad en de vzw Bloementapijt bedanken voor de toelating die we kregen voor de replica van het Bloementapijt", zegt Thierry Meeùs, afgevaardigd bestuurder van Mini-Europa. De mini-versie is nog twee jaar te bewonderen. Op de grote versie is het nog wachten tot 16 augustus.





(DCFS)