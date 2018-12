Minderjarige verdacht van brandstichting naast commissariaat WHW

21 december 2018

15u48 0 Brussel Een twaalfjarige jongen wordt verdacht van brandstichting. Vlakbij het politiecommissariaat op het Sint-Gillisvoorplein werd woensdagavond een bundel papieren in brand gestoken.

Omstreeks 20.45 uur kreeg de brandweer volgens Bruzz een melding binnen van een brand in de Fortstraat, vlak naast het Sint-Gillisvoorplein. Het brandweerkorps ontdekte daar dat een stapel papieren in brand was gestoken. Via de ventilatieschacht kwam de rook in het vizier van het brandalarm, dat de brandweer automatisch op de hoogte bracht. De aanwezige agenten ontruimden hierop het gebouw. Het parket opende een onderzoek voor opzettelijke brandstichting. Uit de geraadpleegde camerabeelden blijkt dat een twaalfjarige de brand heeft aangestoken. De minderjarige verdachte is uit de buurt afkomstig. Een jeugdrechter werd gevorderd.