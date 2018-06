Minderjarige schiet met luchtdrukwapen in metrostation 09 juni 2018

De politie heeft donderdagavond een minderjarige opgepakt nadat die een wapen bovengehaald had in metrostations Clemenceau.





"Het gaat om een airsoftwapen (een luchtdrukwapen dat plastic bolletjes afvuurt, en er vaak levensecht uitziet, red.)", verduidelijkt Denis Goeman, woordvoerder van het Brusselse parket. "Hij heeft een schot gelost op een muur, maar niemand raakte gewond." In het kader van het incident werd het metrostation wel even afgesloten. "De jongen stond al bekend bij de politiediensten en is intussen al voor de jeugdrechter verschenen", klinkt het. "Ook zijn minderjarige vriendin werd meegenomen en verhoord. De jeugdrechter had al beschermingsmaatregelen opgelegd voor haar. In afwachting van een meer geschikte opvangplaats werd ze opgenomen in het ziekenhuis. Er was ook nog een derde verdachte bij betrokken, maar die wordt nog opgespoord."





(VDBS)