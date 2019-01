Minder zelfdodingen in Brussel WHW

28 januari 2019

12u00 0 Brussel Het aantal zelfdodingen is gedaald van 103 in 2017 tot 96 in 2018. Dat blijkt uit cijfers van het Brussels parket, zo schrijft La Libre Belgique.

In 2018 heeft het Brussels parket, dat steeds op de hoogte wordt gebracht, 96 dossiers geopend voor zelfmoord. Nog nooit was dat aantal zo laag in Brussel. In 1999 telde het parket voor de eerste keer minder dan 300 dossiers. Pas in 2010 waren dat minder dan 200 dossiers. De voorbije jaren bleef dat aantal dalen, mogelijk door onder meer het werk van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Volgens dat centrum sterven jaarlijks 2000 mensen door zelfdoding, waardoor dit de zevende meest voorkomende doodsoorzaak is in België.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be