Minder pv's voor beschadigingen aan eigendommen 29 augustus 2018

De politie heeft vorig jaar in Brussel 9.553 processen-verbaal uitgeschreven voor beschadigingen van eigendommen. Er werden minder pv's opgesteld dan in 2017, toen waren het er nog 10.052.Vandalisme komt het vaakst voor binnen de categorie beschadiging van eigendom. Daar schreef de politie vorig jaar 8.700 pv's voor uit. Dat komt neer op zo'n 23 per dag. Daarna volgt opzettelijke brandstichting, goed voor 417 pv's. Voor onopzettelijke brandstichting schreef de politie vorig jaar 351 pv's uit. Het aantal pv's voor beschadigingen aan eigendommen zit sinds 2011 in dalende lijn. Ter vergelijking, in Vlaanderen werden er vorig jaar 37.790 boetes uitgeschreven voor beschadigingen van eigendommen. (WHW)