Minder pendelaars naar hoofdstad 30 mei 2018

02u53 0 Brussel Het aantal werknemers dat elke werkdag vanuit Vlaams-Brabant naar Brussel pendelt, is de voorbije 5 jaar sterk gedaald, van 133.700 naar 123.500.

Voornamelijk laaggeschoolden uit de streek Halle-Vilvoorde pendelen minder naar de hoofdstad. Bij hen daalde het aantal van 14 procent naar 9,9 procent. In tegenstelling is het aandeel hooggeschoolden bij de pendelaars in die periode net gestegen, van 53,9 tot 61,3 procent. In Leuven is slechts 3 procent van de pendelaars laaggeschoold en gaan deze dus meer





aan de slag in de eigen streek.





Daling laaggeschoolden

De daling van het aantal laaggeschoolden komt volgens Vlaams minister van Werk Philippe Muyters overeen met de algemene daling van het aantal laaggeschoolden in de Vlaams-Brabantse bevolking van 17,3 procent in 2007 tot 11,5 procent in 2016.





"De daling is dus geen aanduiding dat de tewerkstellingskansen van laaggeschoolden in Brussel verslechterd zouden zijn", merkt Muyters op.





(DCFS)