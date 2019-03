Minder ongevallen met MIVB-voertuigen in 2018 WHW

25 maart 2019

12u00 0 Brussel De bussen, trams en metro’s van de MIVB waren in 2018 minder betrokken bij een ongeval dan de jaren ervoor. In 2018 raakten ze 4.370 keer betrokken in een ongeval, dat is bijna twaalf keer per dag.

In 2015 registreerde de MIVB nog 4.913 ongelukken, in 2016 4.568. Vorig jaar zette de daling zich voort naar 4.370 ongelukken met bussen, trams en metro’s. Bussen raken het vaakst betrokken bij verkeersongevallen: 2.773 keer. Tramchauffeurs raakten 1.589 keer betrokken bij een ongeval en metrochauffeurs maar acht keer. In slechts twee procent van de tramongevallen was de chauffeur in fout. De chauffeurs en bestuurders van de MIVB kregen in de loop van vorig jaar samen 467 processen-verbaal voor verkeersinbreuken. Die boetes samen kosten om en bij de 20.000 euro. De MIVB gaat haar chauffeurs beter informeren en opleiden. De Brusselse vervoersmaatschappij werkt daarvoor onder andere samen met fietsorganisaties, die opleidingen geven over hoe bus- en tramchauffeurs moeten omgaan met fietsers in het verkeer.