Minder klachten tegen taxibestuurders WHW

10 januari 2019

15u24 0 Brussel Voor het eerst sinds 2010 daalt het aantal klachten tegen taxichauffeurs. In 2018 registreerde Brussel Mobiliteit 359 klachten, 106 minder dan het jaar daarvoor.

Voor het eerst sinds 2010 daalt het aantal klachten tegen taxichauffeurs, schrijft de krant La Capitale. “Het aantal klachten is eigenlijk niet erg hoog,” zegt Camille Thiry van Brussel Mobiliteit. “Er rijden toch ongeveer 1.300 taxi’s rond in Brussel.” Een verklaring voor de daling had Camille evenwel niet. Brussel Mobiliteit registreerde in 2018 hoofdzakelijk klachten over verbale agressie en onbeleefde taxichauffeurs. Die maken ongeveer een derde uit van het aantal geregistreerde klachten. Onredelijke of onjuiste tarieven zijn goed voor bijna een vijfde, op de derde plaats komen klachten over het rijgedrag van de chauffeurs.