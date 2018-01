Minder file en properdere lucht dankzij intelligente verkeerslichten 02u32 0 Brussel Op acht belangrijke verkeersassen in Brussel staan sinds eind 2016 gecoördineerde intelligente verkeerslichten. Ruim een jaar na de plaatsing ervan bewijzen de eerste studies dat de verkeerslichten voor minder fileleed en een properdere lucht zorgen.

Op initiatief van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) is Brussel Mobiliteit eind 2016 gestart met de uitrol van een ambitieus verkeerslichtenplan. Door de lichten in functie van het tijdstip en de verkeersvraag op elkaar af te stemmen, moeten minder wagens stoppen en stroomt het verkeer sneller door. Momenteel staan de slimme verkeerslichten op 8 van de 18 geplande verkeersassen. Het gaat om de Keizer Karellaan, de Leopold II-laan, de Belliardstraat, aan Sainctelette-IJzer, de Werkhuizenkaai, de Van Praetbrug, de Industrielaan en de Wetstraat.





File-uren dalen

Ondertussen gebeurden al de eerste evaluaties op de Keizer Karellaan en de Leopold II-laan. De resultaten daarvan zijn alvast veelbelovend. "Het aantal file-uren op deze assen daalt aanzienlijk en we noteren een daling in luchtvervuiling", zegt Pascal Smet. "Op vlak van de CO²-uitstoot werd een gemiddelde daling van vijf procent genoteerd op de Keizer Karellaan en de Leopold II-laan. Opnieuw een stap in de goede richting om Brussel aangenamer te maken voor iedereen." (RDK)