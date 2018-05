Metrostation Schuman even ontruimd 18 mei 2018

02u52 1

Metrostation Schuman is gisteren om 12.30 uur even ontruimd voor een verdacht pakket. "Het werd aangetroffen op het perron. Dovo moest niet ter plaatse komen, maar we maakten wel gebruik van een explosievenhond", aldus de lokale politie. Uiteindelijk bleek het vals alarm te zijn. Een half uur na de melding kon het metrostation weer open. (VDBS)