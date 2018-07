Metrohalte Rigaplein komt er maar... GEWEST LEGT BIJKOMENDE EISEN OP VOOR BOUWPLANNEN FREYA DE COSTER

07 juli 2018

02u38 0 Brussel De gemeente en buurtbewoners van Schaarbeek hebben hun slag thuis gehaald. De bouwplannen voor de metrohalte onder de Rigasquare worden aangepast. Toch wordt het plein geen beschermd erfgoed, zoals de gemeente eiste.

Met de komst van de nieuwe metrolijn 3, die Evere en Vorst met een Noord-Zuidlijn zal verbinden, kondigde Beliris vorig jaar ook een nieuwe metrohalte onder het François Rigasquare aan. Maar de grootse bouwplannen betekenden volgens vele bezorgde Schaarbekenaren een totale vernieling van het prachtige plein. "Daarom dienden we een aanvraag in om zowel het plein als de Huart Hamoirlaan tot beschermd erfgoed te klasseren", zegt Marc Weber, kabinetschef van de gemeente Schaarbeek. Ook de buurtgroep Helm3stro, die zich inzet voor het behoud van het plein, schaarde zich achter de aanvraag. "Wij zijn 100 procent voor de komst van de metro en de metrohalte", verduidelijk Weber. "Maar we wilden ook een oplossing vinden voor het Rigaplein. De bouwplannen hielden daar helemaal geen rekening. Zo dreigden de bomen te sneuvelen en zou de toegang naar de metro te veel plaats opeisen."





Niet beschermd

Donderdag zonk de moed hen nog in de schoenen, nadat de Brusselse Regering en de Koninklijke Commissie van Monumenten en Landschappen beslisten om het plein niet als beschermd landschap op te nemen. Even leek Beliris vrij spel te krijgen voor het metrostation, maar het Gewest wist vrijdag de gemoederen te bedaren.





"We hebben onderzocht wat de meest geschikte juridische formule is om de bescherming van het plaatselijke erfgoed te waarborgen, zonder de bouw van het metrostation te verhinderen" zegt Minister-President Rudi Vervoort. "Daarom hebben we beslist de Huart Hamoirlaan als landschap te beschermen, maar het Rigasquare niet. Wel wordt het plein een vrijwaringszone. Dat betekent dat de metrohalte toch aan bepaalde voorwaarden moet voldoen." En dus moet bouwheer Beliris zijn oorspronkelijke plannen wijzigen en een aangepaste aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indienen.





"Verder mogen gezonde bomen niet worden gekapt, en voor elke boom die wel geveld wordt, zal er een andere in de plaats moeten komen. De plaats van de metroingang moet passen in het beeld van de omgeving. Met een bescheidener station als resultaat", aldus Vervoort. Het Gewest en Beliris beloven bovendien na de werken het plein te restaureren.





Beloftes nakomen

De gemeente reageert voorzichtig enthousiast. "De metrohalte komt er én het plein behoudt zijn patrimoniale waarde. Maar zowel het gewest als Beliris moeten hun beloftes nakomen. De vernieling van het plein mag absoluut niet", besluit Weber.