Metro van de toekomst kan je nu al bewonderen 05 april 2018

Brussel Wie de metro van de toekomst nu al eens wil zien, moet zeker een bezoekje brengen aan het Trammuseum op de Tervurenlaan.

De toekomstige metrostellen van de MIVB worden er tentoongesteld op woensdagen en in het weekend, en dat van april tot en met september. Liefhebbers van de imposante stellen kunnen binnenstappen in het nagebouwde reizigerscompartiment en ook al eens een kijkje nemen naar de tramstellen die vanaf volgend jaar door Brussel zullen rijden.





De maquette toont een klassieke stuurpost en de neus van een voertuig zonder stuurpost, zoals de automatische metro er op termijn zal uitzien. "Deze nieuwe metrostellen zijn moderner, comfortabeler, beter verlicht en hebben bredere deuren", zegt MIVB-woordvoerder Guy Sablon. De vervoersmaatschappij kocht in totaal 43 nieuwe metrostellen aan. Die zullen eind 2019 in actie te zien zijn. (DCFS)