Metro onderbroken door brandje in Simonis Redactie

07 april 2019

19u07 0 Brussel Een vuilnisbrandje in metrostation Simonis heeft ervoor gezorgd dat het metroverkeer op lijnen 2 en 6 zondagmiddag even onderbroken was.

Omstreeks 11 uur zondagmorgen werd er rook gemeld in het station, zo bevestigt de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. Die bleek afkomstig van smeulend vuilnis in een gedeelte van het station waar geen passagiers komen. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg de situatie snel onder controle.

Door de tussenkomst van de hulpdiensten moest de elektriciteit even uitgeschakeld worden. Daardoor was het metroverkeer op lijnen 2 en 6 een uur lang onderbroken tussen de haltes Rogier en Elisabeth. Even na 12 uur reed de metro weer als normaal.