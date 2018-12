Metro 3 doet stof opwaaien Jasmijn Van Raemdonck

31 december 2018

18u59 0 Brussel De Brusselse groenen krijgen een hoop kritiek uit socialistische en liberale hoek te verduren. Die komt er na het verzet van Ecolo-Groen tegen het plan voor een nieuwe metrolijn die Evere met Vorst moet verbinden. Zelf zien de groenen nieuwe tram- en buslijnen als alternatief om het mobiliteitsprobleem op te lossen wel zitten.

De discussie over de aanleg van metrolijn 3, die de halte Bordet in Evere met de halte Albert in Vorst moet verbinden, is niet nieuw. De plannen voorzien een metro die over een parcours van 10,3 kilometer beide punten via 18 stations en op 20 minuten met elkaar verbindt via het centrum van de stad.

Snel, goedkoop en minder overlast

De Brusselse groenen staan wél achter het plan om een metrotunnel te graven van Bordet naar de halte Rogier in Sint-Joost-Ten-Node. Een metro die na Rogier ook tot Albert wordt doorgetrokken is er volgens hen te veel aan. “We hebben jarenlang bestudeerd hoe we de metro tussen Bordet en het Noordstation het best kunnen organiseren. Maar het werk voor de rest van die lijn via de Noord-Zuidas is te snel en te slordig gebeurd”, vertelt Bruno De Lille aan Bruzz. In het centrum zien zij de reizigers liever overstappen op tram- en buslijnen. Deze optie is volgens De Lille goedkoop en sneller realiseerbaar dan een nieuwe metrolijn. Ook de overlast voor de handelaars bij de bouw van een nieuwe metrolijn is een argument dat de groenen tegen het voorstel op tafel werpen.

Geen duurzame oplossing

Dat standpunt schoot bij de Brusselse socialisten en liberalen in het verkeerde keelgat. Zij luchtten hun hart maandag op Twitter. “Waarom zouden we in de voetgangerszone een nieuwe tramlijn aanleggen terwijl de trams er al onder de grond rijden?”, schrijft Brussels politica Els Ampe (Open VLD). Ook uit socialistische hoek klinken kritische stemmen: “Serieus? Dus we gaan het mobiliteitsprobleem in Brussel aanpakken met extra trams in eigen bedding? Ik denk dat het tijd is om oplossingen te kiezen die even groot zijn als het probleem”, tweet Brussels parlementslid Hannelore Goeman (Sp.a). Zij wil een duurzame oplossing voor het Brusselse openbaar vervoer op lange termijn. “Brussel verdient meer dan een halve metro”, besluit Vlaams minister en Brusselaar Sven Gatz (Open VLD).