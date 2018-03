Metamorfose voor Antwerpsepoort VAN PROSTITUTIEBUURT TOT AANGENAME FAMILIEWIJK FREYA DE COSTER

08 maart 2018

02u43 0 Brussel Er waait een nieuwe wind doorheen de Alhambrawijk. De Antwerpsepoort, die er nogal troosteloos bij ligt, krijgt eindelijk een metamorfose. Tot groot jolijt van de buurtbewoners, die kreunen onder de prostitutie- en drugsproblematiek.

Vies straatmeubilair, scheefgezakte straatstenen, maar vooral de overlast van straatprostitutie en drugsgebruik zijn gemeengoed aan de Antwerpsepoort, vlakbij metrostation IJzer. Daar komt binnenkort verandering in, want het verloederde kruispunt krijgt een make-over. "Het plein van de Antwerpsepoort zit momenteel gepropt tussen twee straten. Met de renovatie transformeert het plein tot een moderne semi-voetgangerszone", laat schepen van Openbare Werken Els Ampe weten.





Het plein wordt herverdeeld, zodat er meer open ruimte ontstaat en heraangelegd met blauwe tegels. "Terwijl de Oostkant toegankelijk blijft voor autoverkeer dat vanuit de Lakensestraat de Kleine Ring oprijdt, transformeert de Westkant tot een voetgangerszone, die reikt tot aan de cafeetjes en huizen", aldus Ampe. Wandelaars kunnen er vrij rondlopen en uitrusten op de bankjes. De voorzijde wordt dan weer opgefleurd met een speelfontein, en er komt een verhoogd fietspad.





Frituur Tabora, in het midden van het plein, wordt ook in een nieuw jasje gestopt, dankzij de Brusselse wedstrijd voor een uniform frietkotenmodel. "Zodra het plein af is, zal een wekelijkse markt er een plekje krijgen. Een complete metamorfose dus, en dat zal de buurt goed."





Bewoners optimistisch

De bewoners van de wijk juichen de heraanleg alvast toe. Zij waren zelf vragende partij voor verandering. "Dit moderne plein is eigenlijk het verlengde van een voorstel dat wij hebben ingediend", zegt Jan Leerman van het wijkcomité Alhambra. "De Antwerpsepoort is een plein zonder ziel. Daarom hadden wij in eerste instantie gevraagd de buurt te animeren met een wekelijkse markt. Dat idee is uiteindelijk geëvolueerd naar een heuse metamorfose." Het buurtcomité hoopt dat de verfrissing meehelpt de prostitutie- en drugproblematiek tegen te gaan. Al jaren staat de buurt bekend als grauwe wijk. Sinds enkele maanden troepen ook heroïneverslaafden samen aan metrostation IJzer, dat uitgeeft op het plein.





"Alles wat een wijk aangenamer maakt, is een doodsteek voor straatprostitutie", vindt Els Ampe. "Over het algemeen zijn zij immers actief in een grauwer milieu. In de wijk is ook een enorme vastgoed-boom aan de gang. Alle beetjes helpen om deze buurt een nieuw elan te geven en aantrekkelijk te maken." Wanneer de heraanleg start, is nog niet bevestigd. "De bouwvergunning is goedgekeurd, de aannemer kan dus snel van start gaan." Het vernieuwde plein zou in 2019 officieel geopend worden.