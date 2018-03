Metamorfose Kanaalzone gaat verder RIVA-PROJECT VOORZIET 140 NIEUWE WONINGEN FREYA DE COSTER

02 maart 2018

02u56 0 Brussel De opgewaardeerde Kanaalzone ondergaat alweer een metamorfose dankzij het prestigieuze Riva-project. Op de Akenkaai, tegenover de site van Tour&Taxis, wordt een wooncomplex van 140 woningen neergepoot. "Binnen drie jaar ziet de buurt aan het kanaal er volledig anders uit."

Verouderde industriële panden, leegstaande loodsen en verkommerde terreinen plagen de wijk aan het Kanaal. Maar verschillende toekomstprojecten moeten een nieuwe wind laten waaien door de Kanaalzone. Een daarvan is het Riva-bouwcomplex dat de toekomstige bewoners van de vernieuwde Maritieme wijk zal ontvangen.





Méér dan wooncomplex

"Het complex telt 139 woningen en een restaurant, op een oppervlakte van zo'n 15.000 vierkante meter. We bieden zowel studio's, appartementen als penthouses aan", zegt projectleider Matthias D'hooge. Toch wordt Riva méér dan louter een wooncomplex. Rondom de vier appartementsblokken wordt een openbare ruimte opgetrokken met een trappenplein, waar buurtbewoners kunnen vertoeven. "Daarnaast grenst het complex meteen aan de esplanades voor fietsers en wandelaars die aan beide kaaien opgetrokken worden", vertelt D'hooge.





Brug

Samen met het wooncomplex wordt ook de langverwachte Picard-voetgangersbrug gebouwd. Die zal beide oevers van het Kanaal met elkaar verbinden. De plannen voor de brug, die alleen toegankelijk wordt voor voetgangers, fietsers en bussen, liggen al sinds de jaren 70 klaar, maar de bouw werd steeds uitgesteld. "De brug zal samen met het wooncomplex opgetrokken worden", zegt Brusselse bouwmeester Kristiaan Borret. Hij coördineert alle projecten in de Kanaalzone. "Vandaag slaat het Kanaal letterlijk en figuurlijk een barrière tussen Sint-Jans-Molenbeek en de Noordwijk, en het stadscentrum", aldus Borret. "Daar maakt de brug nu een einde aan. De passerelle creëert eindelijk een verbinding tussen beide buurten."





Opwaardering

Het hele project maakt deel uit van Borrets visie om de versteende zone uit het slop te halen. De bouwmeester schrijft verschillende wedstrijden uit voor projecten langs het water. "In Europese steden als Amsterdam en Londen, is de trend al langer bezig: investeringen in wijken aan de waterkant laten de hele buurt opnieuw bruisen. Brussel volgt dat idee. Denk maar aan de komst van het Citroën-museum of de renovatie van Tour&Taxis die op de planning staan. Ook de bedrijvigheid wordt gestimuleerd. Zo installeert Brasserie de la Senne zich aan de oever. De leegstaande loodsen aan de Becokaai ruimen dan weer plaats voor een groen stadspark. In een bruisende wijk horen natuurlijk appartementen voor toekomstige inwoners thuis." De werken aan het Riva-complex zijn alvast begonnen. In 2020 zouden de eerste bewoners in de flats kunnen intrekken.