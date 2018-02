Met trein naar treinmuseum? Niet in een rolstoel... KLAS BUITENGEWOON ONDERWIJS MOET NOODGEDWONGEN AUTO NEMEN BRECHT HERMAN

16 februari 2018

02u26 0 Brussel Een klas van de Leuvense basisschool Windekind gaat noodgedwongen met de auto op uitstap naar treinmuseum 'Train World', want het vlakbijgelegen station van Schaarbeek is niet toegankelijk voor de rolstoelen van enkele kindjes. De NMBS kan ook geen assistentie voorzien.

De kinderen uit de poezenklas van Windekind, een buitengewone onderwijsschool in Leuven, kunnen tegenwoordig niet zwijgen over treinen. Logisch ook, want juf Griet brengt hen alles bij over de wondere wereld van conducteurs, wagons en stations. Als hoogtepunt gaan de zeven kinderen, zeven tot tien jaar oud, volgende week naar 'Train World', het treinmuseum naast het station van Schaarbeek.





"Dat wilde ik combineren met een treinrit zodat de kinderen aan den lijve ondervinden wat een trein is, hoe alles werkt, waar je een ticket kan kopen enzovoort", vertelt Griet De Roo. "Omdat drie kinderen in een rolstoel zitten, deed ik bij de NMBS een aanvraag voor assistentie. Maar ik kreeg het antwoord dat ze die niet voorzien in het station van Schaarbeek. Dus terwijl het museum zelf vlot toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, geraken zij niet op of af een trein in het station dat ernaast ligt." En dus zit er voor de klas niets anders op dan met een busje en auto te rijden. "We zijn met enkele begeleiders, dus twee van de kinderen hadden we in principe wel uit de trein kunnen helpen. Maar een derde kan echt niet uit de rolstoel, dus dan heb je wel een hellend platform aan het treintoestel nodig."





132 van 550 stations voorzien hulp

Van de 550 stopplaatsen die ons land rijk is, zijn er 132 stations waar de NMBS assistentie voor mensen met beperkte mobiliteit voorziet, weliswaar niet à la minute. In 41 stations - volgens de Spoorwegen goed voor tweederde van alle reizigers - moet je de hulp minstens drie uur op voorhand aanvragen. In de 91 andere gevallen moet de aanvraag ten laatste 24 uur op voorhand gebeuren. Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) is daar niet over te spreken. Zijn zevenjarig zoontje gaat ook mee op uitstap, maar dus niet met de trein. "Als rolstoelgebruiker kan je vaak niet met de auto rijden, dus ben je afhankelijk van het openbaar vervoer. Wanneer ruim de helft van het treinnet niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers en je voor een groot deel 24 uur op voorhand moet reserveren, is dat toch een probleem. Als we een samenleving willen zijn waarin iederéén een plaats heeft, dan mogen we toch verwachten dat een bedrijf dat miljarden krijgt van de overheid erin slaagt om ook mensen in een rolstoel op hun bestemming te brengen."





Elk jaar 5 stations uitrusten

De NMBS betreurt dat het klasje uit Leuven niet met de trein naar het treinmuseum kan reizen. "Het station van Schaarbeek is heel oud en inderdaad niet toegankelijk voor een rolstoel", zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. "Momenteel zijn er 64 stations compleet aangepast voor mensen in een rolstoel: van het perron, over de roltrap tot de automaten. Bedoeling is om daar elk jaar vijf stations aan toe te voegen. Mochten we een maand lang geen enkele trein in een bepaald station kunnen laten stoppen, zouden de werken sneller verlopen, maar dat kunnen we natuurlijk niet maken."





Ook het aantal stations met assistentiemogelijkheid moet omhoog. "Dat is evenmin eenvoudig, omdat het niet enkel een kwestie van personeel is, maar ook van infrastructuur. Want het heeft geen zin om iemand van de trein te helpen, als je nadien halt moet houden voor een ander obstakel: verschillende trappen. Schaarbeek is daar spijtig genoeg een voorbeeld van. Voor 2022 zijn er daar geen aanpassingen gepland."