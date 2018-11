Met de rolstoel de trap op dankzij 23-jarige bolleboos uit Jette Jasmijn Van Raemdonck en Freya De Coster

23 november 2018

18u30 1 Brussel Rolstoelgebruikers zelfstandig de trap op laten gaan, dat is wat Andy Keymolen (23) wil bereiken. De ingenieur uit Jette ontwierp in het kader van zijn masterproef een prototype waarmee hij zelfs de finale van de ie-net-wedstrijd voor ingenieurs haalde. “Er zijn 95.000 rolstoelgebruikers in België en ik hoop ze allemaal te kunnen helpen”.

“Rolstoelgebruikers ondervinden dagelijks beperkingen aan hun vrijheid om te gaan en staan waar ze willen”, vertelt Andy. Daar wil de ingenieur die niet alleen graag mensen helpt maar ook een passie heeft voor knutselen iets aan veranderen.

In een eerste stadium houdt Andy zich bezig met de ontwikkeling van een rolstoel die de trappen op kan. Om zijn idee te ontwikkelen, werkte Andy samen met mensen die zelf in een rolstoel zitten. “Ik heb samen gezeten met mensen van het rolstoelrugbyteam uit Leuven maar heb ook gewoon rolstoelgebruikers op straat aangesproken over de haalbaarheid van mijn idee”, vertelt hij. Zo kwam de ingenieur tot zijn huidige prototype dat gebaseerd is op het hefboomprincipe. “Dat maakt het mogelijk om ook de trap op te bewegen”. Op termijn wil hij een rolstoel ontwikkelen die zich op alle terreinen kan voortbewegen. “Zowel in de bossen, op straat als binnen”.

Ook financieel toegankelijk

Deze week verdedigde Andy zijn prototype tijdens de finale van de ie-net-wedstrijd, waar ingenieurs hun masterproef komen voorstellen. De jury focust vooral op de maatschappelijke relevantie van de concepten. “De jury was heel positief en verbaasd over de eenvoud van mijn idee”, zegt hij. Toch kon Andy met zijn prototype de eerste plaats niet wegkapen. “In de jury zaten geen rolstoelgebruikers. De maatschappelijke relevantie van mijn idee is dan natuurlijk relatief”, aldus de ingenieur.

Andy vindt het vooral belangrijk om de rolstoel ook financieel toegankelijk te maken. “Ik hoop een resultaat te kunnen ontwikkelen dat voor 200 euro kan verkocht worden”, vertelt hij. “Dat is ook de prijs van een gewone rolstoel”. De ingenieur wil zijn concept tegen 2022 volledig hebben uitgewerkt om het daarna voor te stellen aan de grote doelgroep. “Er zijn 95.000 rolstoelgebruikers in België en ik hoop ze allemaal te kunnen helpen”. Andy staat momenteel al in contact met geïnteresseerde firma’s die het concept mee verder willen ontwikkelen. “Maar de weg naar massaproductie is nog heel lang”, besluit hij.