Met 50 kilometer per uur op E40 en A12: Brusselse snelwegen worden stadsboulevards Buurgemeente Zaventem vreest negatieve effecten en spreekt van aanslag op leefbaarheid Wouter Hertogs en Robby Dierickx

08 februari 2019

09u32 0 Brussel De Brusselse regering gaat de E40 uit Leuven en de A12 uit Antwerpen op haar grondgebied vanaf volgende week omvormen tot stadsboulevards. Het aantal rijvakken vermindert er en de snelheid wordt teruggebracht naar 50 kilometer per uur. In buurgemeente Zaventem reageert men furieus op de plannen met de E40: “Dit is nefast voor de leefbaarheid van onze inwoners”, klinkt het.

75.000 wagens rijden dagelijks Brussel binnen via de E40 uit het oosten en via de A12 in het noorden. Nu mag er nog 120 kilometer per uur gereden worden, maar daar wil de Brusselse regering verandering in brengen. Op korte termijn zelfs al, want vanaf volgende week zijn de A12 en de E40 op Brussels grondgebied officieel geen snelwegen meer. De effectieve omvorming zal echter wat meer tijd in beslag nemen, al is de kans reëel dat de snelheidsverlaging tot 50 kilometer per uur al voor de zomer een feit zijn. Op die manier wil de hoofdstad de snelwegen omvormen tot stadsboulevards.

Levenskwaliteit

Behalve de snelheidsverlaging, zullen er ook enkele rijstroken verdwijnen. Zo krimpt de E40 uit Leuven richting de hoofdstad ter hoogte van Evere van zes naar vier rijstroken. De capaciteit van de A12 uit Antwerpen neemt in beide richtingen af van drie tot twee rijstroken. Als compensatie komt er in het noorden een grote overstapparking, met aansluitingen op het Brusselse tramnet. “Door files voortaan buiten onze stadsgrenzen te houden, sluiten we aan bij tal van Europese steden”, zegt Brussels mobiliteitsminister Pascal Smet (sp.a). “Dit zal niet alleen de levenskwaliteit, maar ook de luchtkwaliteit ten goede komen. De snelwegen zijn littekens op Brussel.” Wanneer de hele omvorming een feit zal zijn, is nog niet duidelijk. De E411 eindigt al enkele jaren als stadsboulevard in Brussel.

Verkeersinfarct

Dat de E40 richting Brussel vanaf volgende week al omgevormd wordt tot een stadsboulevard sloeg in buurgemeente Zaventem in als een bom. De versmalling van de snelweg ter hoogte van de grens van Sint-Stevens-Woluwe met Evere van zes naar vier rijstroken zal volgens de luchthavengemeente negatieve gevolgen hebben. “Dit zal sowieso een zware impact hebben op de leefbaarheid van de inwoners van Zaventem, maar bij uitbreiding voor een groot deel van de Vlaamse rand”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “We zitten nu al elke dag met een enorm verkeersinfarct op de E40 tussen de afrit Sterrebeek en het knooppunt in Sint-Stevens-Woluwe. Bovendien begint de Vlaamse overheid binnenkort weer aan de tweede fase van de werken in het Woluwedal, wat weer tot minstens anderhalf jaar fileleed gaat zorgen in het hart van onze gemeente.”

De gemeente vraagt de Brusselse regering dan ook om haar plannen eerst af te stemmen op de ingrijpende plannen van de Vlaamse regering. “Want binnenkort starten ook de grote werken aan de Brusselse ring en zonder alternatieve oplossingen zal dit voor een enorme chaos in de hele regio zorgen”, vreest Dewandeleer.