Mercedes-Benz stuurt deurwaarder naar stakerspiket Jasmijn Van Raemdonck

16 januari 2019

15u39

Bron: Belga; eigen berichtgeving 0 Brussel Mercedes-Benz heeft woensdag een deurwaarder gestuurd naar het personeel dat staakt aan het filiaal in Sint-Lambrechts-Woluwe, aldus de vakbonden. De staking bij de Duitse autobouwer vindt voor de tweede dag op rij plaats, nadat een overleg met de directie dinsdag op niets uitdraaide.

Het gemeenschappelijk front van de vakbonden schaart zicht achter de actie en was tevreden over de eerste dag van de staking. Ook woensdag stonden zo’n 50 tot 100 stakers weer op post nadat het overleg met de directie nergens op uitdraaide. “Zij hebben ons abstracte voorstellen gedaan die allesbehalve bevredigend zijn”, legt Corine Martin van de Franstalige Christelijke vakbond CNE uit. De directie zou de jonge werknemers zelfs gevraagd hebben om de actievoerders onder druk te zetten en hen toch te vragen aan het werk te gaan.

Recht op staken

“De directie heeft gisteren en vanmorgen een deurwaarder gestuurd om de mensen die willen werken te laten passeren”, vertelt Corine. Het stakerspiket bleef wel staan en de staking gaat, ondanks de tussenkomst van de deurwaarder, gewoon door. “Het recht op staking is in België gegarandeerd. Daar kan een deurwaarder niks aan veranderen”, voegt ze er nog aan toe. Er zouden volgens Corine geruchten de ronde gaan dat de directie woensdagnamiddag opnieuw overleg wil houden. “De bal ligt nu in hun kamp om met concrete oplossingen te komen”. De vakbonden hopen dat de directie met positieve antwoorden komt voor het begin van het Autosalon in Brussel.