Mensensmokkelbende voor rechter WHW

18 november 2018

13u41 0 Brussel Het parket heeft gevangenisstraffen van 10 maanden tot 10 jaar gevorderd tegen bende mensensmokkelaars die in 2017 actief was in de Brusselse regio. De bende zou minstens 30 migranten naar het Verenigd Koninkrijk gebracht hebben, in bestelwagens en koelwagens maar ook in personenwagens. Voor die laatste transporten, zogenaamde “VIP-transporten”, vroeg de bende prijzen tot 13.000 euro per persoon.

Het onderzoek naar de bende ging van start toen de politie in Brussel een bestelwagen met Britse nummerplaat controleerde. De twee Britse bestuurders bleken twee Iraakse vrouwen te transporteren die op weg waren naar Groot-Brittannië. Het verdere onderzoek bracht een criminele organisatie aan het licht die op regelmatig transporten organiseerde en daar prijzen voor vroeg die schommelden tussen de 7.000 en 13.000 euro. De slachtoffers hadden de keuze om getransporteerd te worden in de laadruimte van en vracht- of koelwagen, in de laad- of bestuurdersruimte van een bestelwagen, of in een personenwagen. Voor die laatste transporten deed de bende een beroep op handlangers die met hun wagen vanuit Groot-Brittannië kwamen.

18 minderjarige slachtoffers

Uiteindelijk konden zeven verdachten geïdentificeerd worden, die in totaal een dertigtal Irakezen zouden gesmokkeld hebben. 18 van de slachtoffers zouden minderjarigen geweest zijn. Voor de twee kopstukken, van wie er één al eerder veroordeeld was voor gelijkaardige feiten, eiste het parket celstraffen van 7 en 10 jaar. Tegen twee andere verdachten werd 4 en 5 jaar cel gevorderd en tegen de drie laatsten gevangenisstraffen van 10 en 40 maanden. Het vonnis valt over enkele weken