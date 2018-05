Mensensmokkelaars mogelijk tot 10 jaar naar cel 11 mei 2018

Acht leden van een bende Iraanse mensensmokkelaars riskeren celstraffen van 10 maanden tot 10 jaar. De bende zou tussen 2011 en 2015 tientallen Iraniërs naar Groot-Brittannië gesmokkeld hebben, veelal per vliegtuig of via de Eurostar. Tegen een negende verdachte werd een werkstraf gevorderd.De vluchtelingen werden veelal in de laadruimtes van vrachtwagens vanuit hun thuisland naar West-Europa gesmokkeld. Eenmaal in Brussel werden ze ondergebracht in kleine hotels of appartementen, waarna de criminele organisatie hen voorzag van valse documenten. Via verschillende luchthavens of met de trein werden ze naar Groot-Brittannië gebracht. Uitspraak op 1 juni.





(WHW)