Mensensmokkelaars krijgen tot zes jaar cel 21 juni 2018

02u33 0 Brussel Vijf leden van een Iraanse bende mensensmokkelaars werden veroordeeld tot celstraffen van veertig maanden tot zes jaar.

De bende smokkelde tussen 2011 en 2015 tientallen Iraanse illegalen naar het Verenigd Koninkrijk. En dat deden ze op professionele wijze. Zo schakelden ze vaak een kapper in om de vluchtelingen een nieuwe, meer Europese look aan te meten. Vervolgens werden nieuwe pasfoto's gemaakt voor valse documenten. Eens die papieren 'in orde' waren, werden de illegalen naar verschillende luchthavens in Nederland, Frankrijk of Duitsland gebracht. Vervolgens reisden ze met het vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk. Een deel van hen vertrok ook vanuit Brussel met de Eurostar naar Londen. Voor de hele reis betaalden de slachtoffers tot 30.000 euro. (WHW)