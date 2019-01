Mensensmokkelaars die opereerden in Maximiliaanpark opgepakt WHW

23 januari 2019

16u51 0 Brussel Twee mensensmokkelaars die actief waren in het Brusselse Maximiliaanpark zijn in België en Nederland opgepakt en door de onderzoeksrechter onder arrestatiebevel geplaatst.

De mensensmokkelaars kwamen in het vizier toen op 19 september 2018 twee personen Irakezen bij de lokale politie van Brussel Hoofdstad-Elsene verklaarden dat ze door mensensmokkelaars met een mes bedreigd werden. Uit het verhoor van de slachtoffers bleek dat de vluchtelingen door twee mensensmokkelaars op een verkeerde vrachtwagen werden gezet die naar het Verenigd Koninkrijk reed. Toen de slachtoffers het betaalde geldbedrag terugeisten, werden ze bedreigd met een mes. De sectie mensensmokkel van de federale gerechtelijke politie nam het onderzoek over en kon beide verdachten identificeren en lokaliseren. De ene werd gevonden in de buurt van Tour & Taxis, de andere in Nederland.

Arrestaties

Op 9 januari werd uiteindelijk door de FGP overgegaan tot de arrestatie van de verdachte op Brussels grondgebied. Een dag later werd de tweede verdachte in Nederland gevat en op 17 januari werd hij uitgeleverd aan ons land. Beide mannen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die leverde voor allebei een arrestatiebevel af.