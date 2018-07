Menselijke beenderen gevonden 03 juli 2018

Een wandelaar heeft zondagavond menselijke resten gevonden in de Eeuwfeestlaan, vlak bij het koninklijk domein en het Atomium. De beenderen werden rond 18 uur gevonden in een soort daklozenverblijf. Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend en voerde gisteren een autopsie uit. "De beenderen vertoonden op het eerste zicht geen breuken of inslagen van kogels", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het Brussels parket. "Het gaat dus mogelijk om een natuurlijk overlijden van een dakloze." Door de staat van het lichaam wordt de identificatie wel bemoeilijkt. Het gerechtelijk lab en de wetsdokter kwamen ter plaatse om de plek te onderzoeken. (VDBS)