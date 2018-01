Mengpaneeldief betrapt bij stelen van fiets 02u56 0

Een 37-jarige man uit Elsene is door het Leuvense parket gedagvaard, nadat hij betrapt werd bij een poging tot fietsdiefstal. Een getuige zag dat de verdachte op dinsdag rond het middaguur twee fietsen wilde stelen aan het station van Heverlee. Hij probeerde met een ijzeren staaf de fietssloten van twee fietsen open te breken. De getuige verwittigde de politie die de man kon arresteren. Hij verstopte zich in een schuilhokje op het perron, maar werd herkend door de getuige. De man had ook een mengpaneel in de originele verpakking bij zich waar hij geen betalingsbewijs van had. De politie deed navraag bij een elektronicazaak in de buurt. Daar bleek dat een identiek mengpaneel te ontbreken. De man zal zich begin februari moeten verantwoorden bij de rechter voor de twee pogingen tot fietsdiefstal en de diefstal van het mengpaneel. (ADPW)