Memorial ook in 2019 in Koning Boudewijnstadion 04 augustus 2018

De Memorial Van Damme vindt ook volgend jaar nog plaats in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. Op 6 september om precies te zijn. De meeting zal opnieuw de laatste etappe van de Diamond League vormen. Dat heeft wereldatletiekbond IAAF vrijdag laten weten.





De Memorial Van Damme is samen met de meeting in Zürich, dit jaar op 29 augustus, traditiegetrouw de finale van de Diamond League. Dit zal ook in 2019 nog zo blijven. In totaal staan veertien bijeenkomsten op de agenda. Het atletiekseizoen start in 2019 met zes indoormeetings in het World Tour-circuit. De eerste hiervan staat op 29 januari in het Amerikaanse Boston gepland. Het seizoen eindigt met het WK in Qatar. (DCFS)