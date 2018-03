Melkerij in Josaphatpark na jaren weer open 31 maart 2018

03u00 0 Brussel De Melkerij, de populaire taverne tussen het groen van het Josaphatpark, heeft de deuren opnieuw geopend.

In 2006 brandde het gebouw uit, waarna de horecazaak lang aan zijn lot overgelaten werd. Maar in 2016 kondigde het gemeentebestuur dan toch aan dat er 1,2 miljoen euro geïnvesteerd zou worden in een moderne nieuwbouw. Normaal moest de vernieuwde Melkerij eind vorig jaar de eerste drankjes serveren, maar de opening liep vertraging op.





Sinds donderdag staan de deuren evenwel weer open. De taverne wordt nu uitgebaat door Bernard Leboucq, overigens ook mede-oprichter van Brasserie de la Senne. De officiële opening is voor 20 april, maar de terrasmeubels zullen nu al enkele dagen per week opgesteld worden. Met die zogeheten 'soft opening' wil Leboucq de vernieuwde brasserie een testfase geven. (DCFS)