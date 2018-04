Meisje (3) maakt dodelijke val van balkon TWEEDE GELIJKAARDIG ONGEVAL MET KIND IN JAAR TIJD SILKE VANDENBROECK

03 april 2018

02u38 0 Brussel In de Vooruitgangstraat is zondagavond een 3-jarig meisje om het leven gekomen na een val uit een flatgebouw. Hetzelfde gebouw waar amper een jaar geleden de 8-jarige Mehdi E.M. stierf bij een gelijkaardig ongeval.

Het ongeval gebeurde zondagavond omstreeks 19 uur in gebouw Noordresidentie, aan het Brusselse Noordstation. "Het meisje viel van een balkon op de zesde verdieping en overleed onderweg naar het ziekenhuis", zegt Ine Van Wymersch, woordvoerster van het Brusselse parket. "Over de omstandigheden is nog niets bekend, maar we gaan uit van een tragisch ongeval." Het parket opende een onderzoek en stuurde medewerkers van het gerechtelijk labo ter plaatse. Een wetsdokter zal het lichaam van het slachtoffertje nog onderzoeken.





Bewoner Louis Roger Nsiku geeft aan dat er een gat in de omheining van het bewuste balkon zat. "Ik was in de keuken aan het koken toen er plots politie voor de deur stond", vertelt hij. "Ze vroegen me of ik iets gezien had. Zelf woon ik op de zevende verdieping en ik kan dus het balkon zien waar het meisje van gevallen is. In de omheining van dat balkon zit een groot gat. Maar ik begrijp niet hoe het arme kind dat gat heeft kunnen maken. Op zich is de omheining hoog genoeg, ook al is die maar van plastic gemaakt. Ik blijf me intussen maar afvragen wat er gebeurd is. Maar dat zal het onderzoek moeten uitwijzen." Het parket kon alleszins niet bevestigen of het meisje al dan niet door het gat gevallen is."





Tweede slachtoffertje

Ook de andere bewoners van het flatgebouw zijn zwaar aangeslagen. "Toen ik naar beneden keek, zag ik een kind liggen", vertelde Idris Gumestekin aan VTM Nieuws. "Haar vader was bij haar en hield haar hoofdje vast. Daarna zijn de ziekenwagens gekomen. Het is zo triest..." Een andere bewoonster wil niet langer dat haar kinderen nog op het balkon spelen. "In slechts een jaar tijd zijn hier twee kinderen gestorven", zucht ze. "Ik heb zelf ook jonge kinderen, maar voortaan mogen zij niet meer op het balkon spelen. Ik neem hen in het vervolg wel mee naar het park."





Spelen met de bal

De vrouw verwijst naar een ongeval in januari 2017. Toen overleed de 8-jarige Mehdi E.M. nadat hij van een balkon op de veertiende verdieping gevallen was. De jongen was in zijn kamer aan het spelen terwijl zijn mama het ontbijt aan het klaarmaken was. Toen zijn mama hem wilde roepen voor het eten, bleek zijn kamer - die aan het balkon grensde - leeg te zijn. Zijn moeder trof hem roerloos aan op het plat dak van de onderste verdieping van het appartementsgebouw. De familie van de jongen gaat ervan uit dat Mehdi met zijn bal op het balkon gegaan was, en gevallen is toen hij die bal wou vangen.